UptownPark
Hayatı merkezde yaşamayı sevenler için muhteşem bir seçenek, UptownPark...
Bir yanında DAÜ Kampüsü, bir yanında deniz, bir yanında alışveriş merkezleri, dört yanında yaşam olan yep yeni bir NorthernLand projesi. NortherLand güvencesi, çağdaş ve engelli dostu mimarisi, lokasyonu, sağladığı olanaklar, 3 farklı seçenekte sunulan modern yaşam alanları ile UptownPark yaşama ve geleceğe yatırım yapanları bekliyor...
Stüdyo
Özellikleri
- Stüdyo Plan Mutfak, Salon, Yatak Odası
- Balkon
- Mutfak Dolapları
- 1 Adet Gömme Dolap
- Lüks WC - Banyo Fayansı ve Vitrifiyesi
- Çift Cam Pencereler
- Kombi
- Merkezi Uydu Sistemi
- Merkezi Jeneratör
- Merkezi Hidrofor sistemi
- Klima Altyapısı
- Yüzme Havuzu
- Kapalı/Açık Otopark
1+1 Apartman Dairesi
Özellikleri
- 1 Yatak Odası
- Salon, Mutfak ve Balkon
- Mutfak Dolapları
- 1 Adet Gömme Dolap
- Lüks WC - Banyo Fayansı ve Vitrifiyesi
- Çift Cam Pencereler
- Kombi
- Merkezi Uydu Sistemi
- Merkezi Jeneratör
- Merkezi Hidrofor sistemi
- Klima Altyapısı
- Yüzme Havuzu
- Kapalı/Açık Otopark
2+1 Apartman Dairesi
Özellikleri
- 2 Yatak Odası
- Salon, Mutfak ve Balkon
- Mutfak Dolapları
- 1 Adet Gömme Dolap
- Lüks WC - Banyo Fayansı ve Vitrifiyesi
- Çift Cam Pencereler
- Kombi
- Merkezi Uydu Sistemi
- Merkezi Jeneratör
- Merkezi Hidrofor sistemi
- Klima Altyapısı
- Yüzme Havuzu
- Kapalı/Açık Otopark
Neredeyiz
Mağusa bir liman şehridir. KKTC'nin en büyük üniversitesi Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) burada bulunmaktadır. Eşsiz sahilleri ve tarihi mekanları ile bilinmektedir.
- UptownPark ile Mağusa'nın muhteşem sahilleri ayaklarınızın altında...
- Denize, şehir merkezine, çarşıya 5 dakikalık, üniversiteye yürüyüş mesafesindedir.