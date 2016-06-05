Hayatı merkezde yaşamayı sevenler için muhteşem bir seçenek, UptownPark...

Bir yanında DAÜ Kampüsü, bir yanında deniz, bir yanında alışveriş merkezleri, dört yanında yaşam olan yep yeni bir NorthernLand projesi. NortherLand güvencesi, çağdaş ve engelli dostu mimarisi, lokasyonu, sağladığı olanaklar, 3 farklı seçenekte sunulan modern yaşam alanları ile UptownPark yaşama ve geleceğe yatırım yapanları bekliyor...

